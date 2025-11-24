Chiavari, ruba in furgone supermercato: 45enne ecuadoriano arrestato

Ieri i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Chiavari hanno arrestato un ecuadoriano di 45 anni per furto aggravato e porto di oggetti atti ad offendere.

Lo straniero, approfittando della distrazione di un rappresentante di merci intento a scaricare il proprio mezzo presso un supermercato dell’entroterra chiavarese, gli ha sottratto il giubbotto dove custodiva due telefoni cellulari e il portafoglio, contenente, tra l’altro, carte di pagamento e 200 euro, per poi darsi alla fuga.

I militari intervenuti, dopo avere ascoltato diverse testimonianze, hanno quindi individuato il ladro sudamericano nelle vicinanze, fermandolo mentre cercava di allontanarsi a piedi.

La successiva perquisizione ha consentito di trovare, oltre alla refurtiva, un coltello, che i militari hanno sequestrato.