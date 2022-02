Chiavari, restyling dell’area di via Preli. Assegnati i lavori

Chiavari – Aggiudicata alla società La Vite Michelangelo & Sas” la gara per la realizzazione della rotatoria in Largo Canepa e per il restyling complessivo di via Preli, per un importo pari a € 133.021. Il progetto prevede la creazione di nuove aiuole spartitraffico, la sistemazione dei marciapiedi di collegamento tra via Risso, Largo Canepa e Via Preli, la manutenzione dei condotti delle acque bianche e il rifacimento del manto stradale; ma anche nuove luci a led, la piantumazione di tamerici e aranci lungo via Preli e l’installazione di impianti di irrigazione.

“Rinnoviamo l’area andando a migliorare l’estetica, la viabilità e la sicurezza – spiega il presidente del consiglio comunale, Antonio Segalerba – Un lavoro che nel complesso punta a valorizzare una zona strategica della città che, migliorata e riqualificata, potenzierà la fruibilità e vivibilità della passeggiata mare”.