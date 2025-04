Chiavari – Una tragica scoperta ha sconvolto una scolaresca in gita nel parco fluviale dell’Entella, in Liguria. Una maestra, mentre accompagnava gli alunni per un’escursione didattica, ha rinvenuto il cadavere di una donna nelle acque del fiume Entella, nei pressi di Caperana, a Chiavari.

Identificata la vittima: mistero sull’identità

La donna, di origine asiatica e di circa 40 anni, non aveva con sé documenti d’identificazione, rendendo al momento impossibile risalire alla sua identità. Sul corpo non sarebbero presenti segni evidenti di violenza, ma le autorità non escludono alcuna ipotesi sulle cause del decesso.

Indagini in corso: la procura di Genova apre un fascicolo

Sul caso stanno indagando gli agenti del commissariato di Chiavari in collaborazione con la squadra mobile. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo e ha disposto l’autopsia, che verrà eseguita lunedì, per chiarire le circostanze della morte.

Un giallo che scuote la comunità

La vicenda ha suscitato grande sgomento tra i residenti di Chiavari e nelle zone limitrofe. Il ritrovamento del corpo in un’area frequentata da famiglie e scolaresche ha destato preoccupazione e interrogativi sulle dinamiche che hanno portato alla morte della donna. Gli inquirenti stanno lavorando per raccogliere elementi utili all’identificazione e per comprendere se vi siano eventuali collegamenti con persone scomparse nella regione.

Aggiornamenti sul caso

Gli sviluppi delle indagini e i risultati dell’autopsia potrebbero fornire maggiori dettagli su questo inquietante ritrovamento. Le autorità invitano chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti per aiutare a risolvere il mistero della donna trovata senza vita nel fiume Entella.