Chiavari, la Polizia locale ritira sei patenti di guida

Proseguono le attività di presidio e verifica della Polizia Locale di Chiavari su tutto il territorio comunale.

Sono stati attivati, settimana scorsa, i controlli straordinari in orario serale che hanno portato al ritiro di tre patenti per superamento del limite di velocità (di oltre 40 km/h rispetto ai 50 km/h fissati dalla legge).

Di altre tre per guida in stato di ebbrezza di natura penale, a cui si aggiungono una decina di sanzioni per varie violazioni del codice della strada.

Multati anche due locali per attività musicale non autorizzata e quattro per occupazione suolo abusiva.

“Massimo impegno nello svolgimento dei servizi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche in questo periodo di vacanza – spiega l’assessore alla Polizia Locale, Paolo Garibaldi – Gli agenti, oltre alle attività che svolgono quotidianamente, sono impegnati in specifici controlli nelle strade e nei luoghi più frequentati da cittadini e turisti. Nelle vie del centro storico vanno avanti anche le verifiche per conduzione pericolosa di velocipedi, dodici i verbali effettuati negli ultimi sette giorni”.