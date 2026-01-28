Chiavari: intervento contro la processionaria del pino su 130 alberi

Il Comune avvia operazioni mirate con metodo ecologico per proteggere il verde urbano e la salute dei cittadini

Il Comune di Chiavari ha avviato un’azione mirata per proteggere 130 alberi dalla processionaria del pino, parassita che minaccia sia la vegetazione urbana sia la salute di persone e animali. L’intervento, affidato alla ditta Endofruit Srl della provincia di Verona, ha un costo complessivo di circa 7.137 euro, IVA inclusa, e interesserà diverse aree pubbliche della città.

Aree interessate e strategie operative

Le operazioni coinvolgeranno piazza Torriglia, piazza N.S. dell’Orto, Sampierdicanne, piazza Del Buono, piazza Roma, il Lungomare da Lido a Preli, il parco Rensi e i giardini delle scuole Mazzini e dell’asilo Soracco di Caperana. L’obiettivo è proteggere alberi presenti in zone ad alta frequentazione, garantendo sicurezza e decoro urbano.

Tecnica innovativa e sostenibile

Il personale tecnico utilizzerà una metodologia a basso impatto ambientale che prevede l’iniezione diretta di un prodotto specifico nel fusto dell’albero, a circa un metro dal suolo. Questo approccio consente di trattare in modo efficace gli alberi colpiti dal parassita, limitando gli effetti sull’ambiente circostante e preservando la salute pubblica.

Focus sulla sicurezza e sulla tutela ambientale

«L’intervento è fondamentale per la salvaguardia del verde pubblico e la protezione dei cittadini – sottolinea il consigliere comunale Ilaria Solari –. L’adozione di tecniche innovative e rispettose dell’ambiente dimostra l’impegno dell’amministrazione nel garantire spazi verdi sicuri e di qualità, specialmente in aree frequentate da famiglie e bambini».