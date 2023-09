Chiavari è tornata ad essere una valida meta turistica e commerciale, con sempre più attività imprenditoriali

Un successo che stiamo ottenendo anche grazie agli importanti investimenti messi in campo come la realizzazione delle nuove difese a mare sul litorale finanziate da Regione Liguria, che hanno lo scopo di proteggere la costa dalle mareggiate e aumentare il turismo e gli investimenti allungando la stagionalità del nostro indotto.

Inoltre, la nostra città ha guadagnato un nuovo spazio per la libera balneazione, una spiaggia per tutti, grazie agli investimenti di regione, del comune di Chiavari e di alcuni privati che hanno organizzato per domani al Duna Beach un evento che segue la linea del Jova Beach Party con musica live e con artisti che si esibiranno dal mattino fino al tramonto.

Questa sera, in occasione dei 150 anni di attività della gioielleria Lucchetti, la Rolex ha organizzato serata esclusiva al Gran Hotel Torre Fara.

Un’estate ricca di eventi di ogni tipo e per ogni fascia di età, dal Carnevale d’Agosto ai concerti jazz dalle kermesse culturali a ChiavarInCosplay, che confermano il trend positivo, l’attrattività della nostra città, meta di un incremento significativo di presenze turistiche anche straniere, e la volontà di investire nel nostro territorio con importanti manifestazioni di rilievo.

Gli eventi di questo weekend sono un’occasione di promozione e uno dei tanti segnali che dimostrano quanto Chiavari stia cambiando” dichiara il Sindaco Federico Messuti