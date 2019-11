Chiavari, cervo investito da un auto in centro arti bloccate

Un cervo ha attraversato la strada in corso Garibaldi a Chiavari, all’altezza della scuola Ilaria Alpi, ed è stato investito da un automobilista. L’animale, si è gettato all’improvviso in mezzo alla via dove sopraggiungeva l’auto.

Il guidatore, tra la sorpresa e lo spavento, non ha potuto ne frenare ne schivarlo e lo ha investito. Sul posto sono subito accorsi gli agenti della Polizia Municipale e i Carabinieri per cercare di soccorrere la bestia che si è accasciata al suolo.

Dopo una decina di minuti la bestia è stata portata in un centro veterinario per essere medicata e curate le ferite che ha subito nell’impatto con l’autovettura. Dai primi accertamenti non muove gli arti posteriori.

Ha assistito alla scena inusuale Sandro Garibaldi, consigliere comunale della città che accompagnava il figlio a scuola, L’assessore sostiene che il cervo sia sceso con ogni probabilità dal Curlo, ed è spuntato in viale Devoto e poi ha raggiunto il centro cittadino. ABov