Chiavari, Capolinea di piazza Caduti di Nassiriya ieri l’incontro tra i rappresentanti AMT e l’istituto Tecnico e Professionale

“Una volta definito e concordato il progetto di piazza Nassiriya con le associazioni sindacali e con AMT abbiamo presentato alle presidi, e ad una rappresentanza di docenti, la nuova configurazione dell’area.

È stata l’occasione per ascoltare le loro osservazioni, chiarire alcuni dubbi e recepire eventuali migliorie da apportare – spiega il sindaco Federico Messuti – Le principali questioni sollevate riguardano la sicurezza degli studenti che attraversano a piedi la piazza per spostarsi da un plesso all’altro, problematiche che già esistevano prima e quindi si valuterà l’installazione di parapedonali per gestire ordinatamente il flusso.

È stato fatto presente che i mezzi, tutti Euro 6 quelli che arrivano in zona, non devono restare accesi mentre sono in sosta.

AMT ha chiarito che all’entrata e all’uscita dei ragazzi sarà presente sostanzialmente lo stesso numero di bus di prima grazie alla modulazione degli orari. Abbiamo concordato di valutare un miglioramento degli stalli disabili nella zona dove oggi non sono previsti interventi ed è abbiamo fatto presente che per questo tema era già iniziata un’interlocuzione con la Consulta dei disabili che proseguirà nei prossimi giorni. Sul fronte del traffico è stata garantita la presenza del personale della Polizia Municipale, come già tuttora avviene all’entrata e all’uscita dei ragazzi.

Continueremo ad interfacciarci con le scuole per migliorare ogni aspetto che dovesse creare problemi”.