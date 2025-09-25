Chiavari, bimbo ustionato con acqua bollente: ricoverato in codice rosso al Gaslini

L’incidente domestico a Chiavari

Un grave incidente domestico si è verificato ieri a Chiavari poco dopo le 13.30. Un bambino ha riportato ustioni da acqua bollente su petto e braccia. Ancora non è chiara la dinamica dell’episodio, ma l’allarme è stato immediato: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’ambulanza della Croce Verde di Chiavari e l’automedica Tango 1.

Il trasferimento al Gaslini di Genova

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale pediatrico Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in rianimazione. Le condizioni del bambino sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita secondo le prime valutazioni dei medici.

Una serie di incidenti che coinvolgono bambini

Si tratta del terzo caso in poche settimane che vede un minore ricoverato al Gaslini per gravi incidenti domestici. Nelle scorse due settimane, due bimbi di due anni erano già arrivati in codice rosso all’ospedale genovese: il primo caduto dal balcone di casa a Oneglia, il secondo precipitato dal terrazzo dell’abitazione della famiglia a San Salvatore di Cogorno.

Preoccupazione per la sicurezza in casa

Questi episodi accendono i riflettori sulla necessità di maggiore attenzione alla sicurezza domestica, soprattutto per quanto riguarda i bambini piccoli, spesso vittime di cadute o incidenti legati a oggetti di uso comune come acqua calda o finestre non messe in sicurezza.

