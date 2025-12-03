Check Mate Junior Festival 2025: a Genova il debutto del grande evento nazionale di scacchi dedicato ai giovani

Dal 6 all’8 dicembre ai Magazzini del Cotone il nuovo festival under 18 che unisce sport, turismo e cultura nel cuore del Porto Antico

Genova si prepara ad accogliere la prima edizione del Check Mate Junior Festival, il nuovo appuntamento nazionale dedicato ai giovani scacchisti dagli 8 ai 18 anni. L’evento, in programma dal 6 all’8 dicembre 2025, si svolgerà nella cornice dei Magazzini del Cotone, nel cuore del Porto Antico, uno dei luoghi più iconici della città. Fin dal debutto il festival ha registrato grande interesse, con oltre 150 partecipanti provenienti da tutta Italia e accompagnati dalle loro famiglie, confermandosi un’iniziativa ad alto valore sportivo, educativo e formativo.

La Regione Liguria ha inserito l’evento nel programma ufficiale di Liguria 2025 – Capitale Europea dello Sport, riconoscendone l’importanza nel panorama delle attività dedicate ai giovani e nella valorizzazione del territorio.

Le parole dell’Assessore regionale allo Sport, Simona Ferro

«Il Check Mate Festival sbarca a Genova nella sua prima, storica edizione, portando con sé un entusiasmo travolgente che si traduce in una partecipazione annunciata davvero da record, con più di 150 ragazzi provenienti da tutta Italia e pronti a scoprire la magia degli scacchi – dichiara l’Assessore allo Sport della Regione Liguria, Simona Ferro. – Nell’anno in cui la Liguria è stata nominata “Best European Region of Sport” da Aces Europe, questo evento pone l’accento su alcuni temi chiave della nostra nomina: il valore educativo e formativo della pratica sportiva, la capacità di garantire a tanti giovani e alle loro famiglie l’accesso a questa manifestazione e, infine, la valorizzazione delle bellezze paesaggistiche e culturali del nostro territorio. Un appuntamento che promette di regalare emozioni a tante ragazze e ragazzi under 18 e che pone Genova e la Liguria come riferimento nell’ambiente scacchistico a livello nazionale.»

Gli interventi istituzionali alla presentazione

Alla conferenza stampa inaugurale hanno portato il proprio contributo numerose istituzioni del mondo sportivo e territoriale. In rappresentanza del Comune di Genova è intervenuto il consigliere Edoardo Marangoni, che ha sottolineato il valore dell’evento per la città e il significato del patrocinio comunale. Antonio Micillo, presidente del CONI Liguria, ha rimarcato il ruolo dello sport come strumento di crescita per le nuove generazioni, mentre Raffaele Di Paolo, presidente del Comitato Regionale Scacchi Liguria, ha evidenziato l’importanza della promozione della disciplina sul territorio. Ha preso parte all’incontro anche un videomessaggio di Luigi Maggi, presidente della Federazione Scacchistica Italiana, che ha espresso il pieno sostegno federale all’iniziativa e all’impegno dedicato al settore giovanile.

Un format moderno che unisce sport e turismo

Il festival introduce un modello competitivo basato sulle partite Rapid, pensato per valorizzare il gioco veloce e coinvolgere un pubblico giovane sempre più abituato a dinamiche immediate e digitali. La manifestazione è stata strutturata come un’esperienza completa, capace di coniugare attività sportive, scoperta culturale e momenti ricreativi per le famiglie che accompagneranno i giovani atleti.

In quest’ottica è stata attivata una convenzione ufficiale con l’Acquario di Genova e con la Città dei Bambini e dei Ragazzi, due realtà simbolo del Porto Antico, che offriranno percorsi dedicati ai partecipanti durante le pause di gioco. Un’iniziativa che crea una sinergia concreta tra sport, turismo esperienziale e valorizzazione delle eccellenze locali.

Tecnologia e interattività al centro dell’evento

Elemento distintivo della manifestazione sarà la presenza delle scacchiere digitali, grazie alle quali tutte le partite verranno trasmesse in diretta, ampliando la visibilità dell’evento e avvicinando i più giovani a un linguaggio sportivo moderno, immediato e tecnologico. Per coinvolgere anche i visitatori, UniChess installerà nell’area del Porto Antico una scacchiera gigante aperta a cittadini, turisti e curiosi, trasformando gli scacchi in un’esperienza accessibile e inclusiva.

L’organizzazione firmata UniChess

Il progetto è curato da UniChess, società sportiva e organizzativa tra le più autorevoli in Italia nel settore scacchistico giovanile, nota per l’alto livello qualitativo dei propri eventi nazionali e internazionali. A guidare l’iniziativa è il Grande Maestro Roberto Mogranzini, amministratore di UniChess, da anni residente in Liguria e impegnato nella diffusione della cultura scacchistica e nella crescita del movimento giovanile.

Il Check Mate Junior Festival rappresenta il primo passo di un percorso pluriennale dedicato ai giovani talenti, con l’obiettivo di consolidare la Liguria come luogo privilegiato per lo sviluppo di grandi progetti scacchistici futuri.

