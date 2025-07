Cervo, balneazione al Porteghetto: revocato il divieto temporaneo disposto per motivi di sicurezza il 4 luglio 2025

Cervo, balneazione al Porteghetto: revocato il divieto temporaneo. Il Comune di Cervo comunica che il 4 luglio 2025 era stata emanata un’ordinanza che stabiliva il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante l’imbocco nord della galleria di Porteghetto.

Il provvedimento, firmato dal Sindaco Lina Cha, si era reso necessario per garantire la sicurezza pubblica durante l’esecuzione dei lavori sulla pista ciclabile autorizzati dalla Regione Liguria– Settore Ecosistema Costiero e Acque- relativi al posizionamento di massi di III categoria a protezione del versante a mare.

Si sottolinea che l’ordinanza non era collegata ai controlli delle acque da parte di ARPAL, ma adottata esclusivamente per motivi di sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica durante le operazioni. Stante il completamento dei lavori previsti, l’ordinanza è stata revocata.

Il sindaco Lina Cha ha commentato: “Questo comunicato si rende necessario per smentire le notizie circolate nei giorni scorsi in merito alla qualità delle acque marine del nostro meraviglioso paese.

L’ordinanza emanata lo scorso 4 luglio non è in alcun modo collegata a problematiche ambientali, ma è stata adottata esclusivamente per garantire la sicurezza pubblica durante lavori di consolidamento autorizzati dalla Regione Liguria”.

