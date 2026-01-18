Ceriale, incendio in un seminterrato lungo l’Aurelia

Fiamme sotto un’attività commerciale, intervento rapido dei Vigili del Fuoco

Un principio di incendio ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata a Ceriale. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando del fumo è stato segnalato nei locali seminterrati di un edificio affacciato sulla via Aurelia, al di sotto di un esercizio commerciale.

Operazioni di spegnimento e messa in sicurezza

Sul posto sono giunte le squadre del distaccamento di Albenga, che hanno avviato immediatamente le operazioni di spegnimento. Le fiamme sono state contenute in tempi brevi, evitando il coinvolgimento dei piani superiori e consentendo di mettere rapidamente in sicurezza l’area interessata. A supporto dell’intervento è stata impiegata anche un’autobotte di rincalzo.

Ipotesi sulle cause del rogo

Dai primi accertamenti effettuati sul luogo dell’incendio, l’origine delle fiamme sarebbe riconducibile a un’intercapedine dei locali sottostanti. L’ipotesi prevalente è che un mozzicone di sigaretta, lanciato dalla sede stradale, possa essere penetrato attraverso le griglie di aerazione, innescando il principio di incendio.

Nessun ferito e situazione sotto controllo

Non si segnalano persone ferite né casi di intossicazione. Concluse le operazioni di spegnimento, i locali sono stati sottoposti alle verifiche necessarie e dichiarati in sicurezza, senza ulteriori criticità per la struttura o per le attività circostanti.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook,Twitter e YouTube