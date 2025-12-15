Ceranesi, Jeep fuori controllo su strada sterrata: due anziani intrappolati, intervento dei Vigili del Fuoco

Incidente in località Gallareto: mezzo finisce su un fianco, soccorsi in azione con elicottero Drago dei Vigili del Fuoco

Nella giornata di oggi i Vigili del Fuoco del distaccamento di Bolzaneto sono intervenuti in località Gallareto, nel comune di Ceranesi, per un incidente stradale avvenuto lungo un tratto di strada sterrata. Una jeep, per cause in corso di accertamento, è improvvisamente uscita dalla traiettoria di marcia finendo ribaltata su un fianco, rendendo impossibile l’uscita autonoma degli occupanti.

Due uomini anziani rimasti intrappolati nell’abitacolo

All’interno del veicolo si trovavano due uomini di circa 80 anni che, a seguito del ribaltamento, sono rimasti incastrati nell’abitacolo. La posizione del mezzo e le condizioni del terreno hanno reso necessario un intervento tecnico da parte dei Vigili del Fuoco, che hanno operato in sicurezza per evitare ulteriori movimenti del veicolo durante le operazioni di soccorso.

Le operazioni di soccorso e il trasporto in ospedale

I Vigili del Fuoco hanno provveduto a stabilizzare la jeep e a estrarre i due occupanti dalle lamiere, affidandoli poi alle cure del personale sanitario. Considerate le condizioni di uno dei feriti, è stato disposto il trasferimento in ospedale tramite l’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco, mentre l’altro uomo è stato accompagnato in ambulanza per gli accertamenti e le cure necessarie.

