Ceranesi, incendio in abitazione a Canonero: due bambini ricoverati al Gaslini

Abitazione avvolta dal fumo: soccorsi tempestivi a Ceranesi

Intorno alle ore 22:00 di ieri, un incendio è scoppiato in una casa situata in località Canonero, Comune di Ceranesi (Genova). Un denso fumo nero ha rapidamente invaso l’abitazione, richiedendo l’intervento dei Vigili del Fuoco, del 118 con automedica e delle ambulanze della Croce Bianca di Ceranesi e della Croce Rossa di Ceranesi. Le cause dell’incendio restano da accertare.

Due minori in ospedale per inalazione di fumo

I due bambini coinvolti, rispettivamente di 12 e 15 anni, sono stati trasferiti in via precauzionale all’Ospedale Pediatrico Gaslini di Genova dopo l’esposizione al fumo. Fortunatamente non risultano feriti di gravità, ma è in corso il monitoraggio medico per escludere eventuali effetti da inalazione.

Indagini in corso e riflessioni sulla prevenzione domestica

Le autorità stanno valutando ogni pista per determinare l’origine del rogo. L’episodio riporta l’attenzione sull’importanza delle misure antincendio domestiche, come rilevatori di fumo, vie d’uscita libere e l’uso sicuro di fonti di calore e candela. Nel contesto urbano di Ceranesi e della Val Bisagno, la tempestività dell’intervento ha evitato il propagarsi dell’incendio ad altre stanze e abitazioni adiacenti.

