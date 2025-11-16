Centro storico, senegalese spaccia droga ad algerino: denunciato

Ieri i carabinieri di Ge-Maddalena hanno identificato e denunciato un 29enne senegalese, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’africano è stato sorpreso, durante un servizio di controllo nel Centro storico genovese, intento a cedere una dose di hashish a un algerino 34enne, segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

La perquisizione personale ha portato al rinvenimento di ulteriori 21 grammi della medesima sostanza stupefacente, che era nascosta all’interno delle tasche dei pantaloncini indossati sotto i jeans del senegalese, e di denaro contante ritenuto provento dell’attività illecita.

