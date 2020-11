Centro storico, posti letto hotel Best Western per pazienti Covid meno gravi

Un centinaio di posti in camere singole saranno attivati entro pochi giorni all’hotel Best Western di via al Ponte Calvi, nel Centro storico di Genova, che sarà totalmente riconvertito a ospedale per i pazienti Covid meno gravi.

Lo ha annunciato oggi l’assessore regionale alla Protezione civile Giacomo Giampedrone.

“Si tratta – ha spiegato Giampedrone – della prima struttura esterna che mettiamo in campo all’interno di una struttura ricettiva”.

Stanno per essere perfezionati anche i contratti per attivare altre strutture a Sestri Ponente, Cornigliano e Albaro.