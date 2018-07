Centro permanenza per i rimpatri in Liguria: dopo Albenga spunta ipotesi Ventimiglia

Mentre i sindaci dell’imperiese e Regione Liguria si schierano con il Prefetto di Imperia per far evitare il corteo dei NO Borders di sabato 14 luglio organizzato in Italia anziché Francia (v. articolo precedente) a Ventimiglia si sta pensando di realizzare il primo Centro di permanenza per l’identificazione e il rimpatrio dei migranti in Liguria “sul nuovo modello teorizzato nel contratto di governo Lega-M5S”.

In Liguria, c’è anche l’altra possibilità di realizzare il nuovo Centro nella zona di Albenga per la vicinanza con l’aeroporto di Villanova.

In ogni caso, il progetto dovrebbe prevedere la nuova norma a tutela del territorio in modo tale che il periodo massimo di trattenimento degli stranieri illegali o ancora nel limbo, i quali comunque non potranno uscire dal Centro, sia prolungato fino ad almeno 18 mesi (come era una volta con la Bossi-Fini) quando, per svariati motivi, non sia possibile eseguire con immediatezza l’espulsione.

Ieri il deputato ventimigliese del Carroccio e vice segretario della Lega Liguria, Flavio Di Muro, ha dichiarato all’Agenzia Dire che sta preparando un dossier sulla situazione del “tappo d’Italia” prima della prossima visita a Ventimiglia del ministro dell’Interno, Matteo Salvini, gia’ annunciata nel corso sua ultima comparsa a Genova lo scorso 15 giugno.

“Prima di andare a fare della passerelle politiche in una citta’ che da anni soffre una situazione di convivenza molto difficile e precaria – ha spiegato Di Muro all’agenzia Dire, anticipando i contenuti della sua analisi – appare opportuno che il ministro abbia tutte le informazioni aggiornate del caso. Visto che sono il deputato del territorio, ci siamo accordati per fare un lavoro di preparazione e di informazione, incontrando le istituzioni locali, le associazioni dei frontalieri, dei pendolari, i comitati di quartiere e qualsiasi cittadino avesse avuto il piacere di esprimere il suo punto di vista. La prossima settimana consegnero’ tutto al sottosegretario Nicola Molteni che si sta occupando di immigrazione, sicurezza e polizia”.

La fotografia aggiornata della situazione parla di circa 500 migranti nel centro di accoglienza gestito dalla Croce Rossa al Parco Roja, con una media di una quarantina di ingressi ogni giorno, e altri 200-300 migranti sparsi in citta’ e difficilmente censibili.

Da inizio anno, inoltre, la polizia francese ha gia’ effettuato 24.000 “riammissioni” raggiungendo in soli sei mesi i numeri complessivi del 2017.

L’analisi di Di Muro, però, non si ferma solo alla descrizione dei fatti e dei numeri, ma entra nel merito delle possibili soluzioni da mettere in campo: “Organizzo gli interventi in due ordini di grandezza. Quelli di carattere statale, per cui basta la volonta’ politica e la capacita’ amministrativa per metterli in atto e calmierare il problema della iper presenza di migranti nella zona intemelia, e quelli di carattere piu’ macro che presuppongono l’intervento attivo del governo in campo europeo e internazionale. Un intervento che mi pare sia gia’ iniziato anche con la risoluzione alla Camera che ho contribuito a scrivere”.

Nel primo novero di soluzioni rientra, appunto, la creazione di un Centro di nuova concezione: “Nel momento in cui fosse a disposizione del territorio ligure un centro con questa nuova vocazione sarebbe possibile ipotizzare che, chi oggi ha una domanda pendente e si trova nel campo Roja o in giro per la citta’ nei vari accampamenti abusivi, possa essere preso e collocato all’interno della nuova struttura il tempo necessario per capire se puo’ stare Italia o debba essere allontanato.

Oggi circa l’80% dei migranti presenti a Ventimiglia si trova in questa situazione, avendo fatto domanda per ottenere lo status di rifugiato politico ma dovendo attendere fino a due anni per ricevere risposta.

E’ chiaro che si unisce una revisione, contenuta nel programma di governo, delle procedure delle commissioni territoriali per valutare le domande dei migranti e una imprescindibile velocizzazione dei tempi.

Queste due cose potrebbero calmierare in maniera notevole la situazione di Ventimiglia, sostanzialmente liberando la citta’ dell’80% delle presenze”.

Sul fronte internazionale, invece, le soluzioni inserite nel dossier realizzato dal numero due della Lega in Liguria, riguardano la necessita’ di rivedere i rapporti con i Paesi del Nord Africa, ma anche all’interno dell’Unione Europea, per arrivare alla stipula di nuovi patti bilaterali: “C’e’ stato il consiglio europeo che ha dettato alcuni principi ma a noi di Ventimiglia interessa di piu’ l’annunciato vertice che si dovrebbe tenere in Austria tra i ministri dell’Interno dell’Unione Europea per discutere dei confini interni, dei cosiddetti flussi secondari e delle norme in materia di asilo.

La soluzione madre e’ aprire il confine con la Francia, bloccare i flussi e assegnare le quote dei migranti ad altri Paesi europei, che significherebbe anche dare seguito alle richieste degli stessi migranti che non vogliono certo stare fermi a Ventimiglia per passare le feste estive.

Ma sono soluzioni che dipendono dalla volonta’ di molti, non solo dell’Italia. Ce ne sono altre, pero’, che il governo puo’ iniziare a mettere in campo per calmierare notevolmente le presenze sul territorio comunale. Bisogna muoversi parallelamente”.