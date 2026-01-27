Centro Ovest, via libera alla mozione sul ponte Rebora

Il Consiglio municipale chiede interventi urgenti per la sicurezza a Sampierdarena

Nel corso dell’ultimo Consiglio del Municipio Centro Ovest è stata approvata all’unanimità una mozione presentata dal gruppo consiliare della Lega, con prima firmataria la consigliera Russo. Il documento impegna l’amministrazione a valutare con urgenza interventi di messa in sicurezza del Ponte Giovanni Rebora, a Sampierdarena, struttura che mostra segni evidenti di deterioramento.

Un’infrastruttura strategica per la mobilità urbana

Il ponte rappresenta un collegamento rilevante per il sistema viario del quartiere e per la circolazione nell’area occidentale della città. La richiesta avanzata in sede municipale nasce dall’esigenza di tutelare l’incolumità dei cittadini e garantire la continuità della mobilità in un punto considerato sensibile dal punto di vista infrastrutturale.

L’attenzione della Lega sui viadotti cittadini

Sulla questione è intervenuto anche il capogruppo della Lega e segretario Davide Rossi, che ha richiamato la necessità di mantenere alta l’attenzione sullo stato dei viadotti cittadini. Secondo quanto evidenziato, il Ponte Giovanni Rebora rientra in un più ampio percorso di verifica e controllo promosso dal gruppo politico, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione attraverso manutenzioni programmate e monitoraggi costanti.

Lavori e impatto sul quartiere

Nel dibattito è stata sottolineata la consapevolezza dei possibili disagi che eventuali cantieri potrebbero causare a residenti, lavoratori e attività economiche della zona. Proprio per questo, gli interventi richiesti dovranno essere accompagnati da una comunicazione puntuale e da misure utili a limitare l’impatto sulla vita quotidiana del quartiere.

Monitoraggio e informazione alla cittadinanza

La Lega ha ribadito l’intenzione di seguire da vicino l’evoluzione della situazione, mantenendo un confronto costante con il territorio. L’obiettivo dichiarato è quello di garantire aggiornamenti regolari alla cittadinanza e promuovere un’azione amministrativa che rimetta al centro la sicurezza delle infrastrutture pubbliche.