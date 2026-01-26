Cena popolare della Lega a Sampierdarena: con Salis meno sicurezza

La scorsa settimana la sezione “Lanterna” della Lega Liguria ha organizzato una “cena popolare” alla storica Trattoria Maura di Sampierdarena “confermando ancora una volta il forte radicamento e la vitalità del gruppo sul territorio”.

All’incontro erano presenti il segretario di sezione, ex consigliere comunale e capogruppo in Municipio, Davide Rossi, la consigliera municipale Serena Russo, i consiglieri comunali Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua, il commissario provinciale Renato Falcidia, già presidente del Municipio Centro Ovest, il segretario organizzativo Marco Ghisolfo e, in rappresentanza della segreteria regionale, l’ex presidente del Municipio Centro Est Andrea Carratù.

La riunione conviviale ha rappresentato un importante momento di confronto politico e di ascolto, dal quale sono emerse numerose tematiche centrali per il territorio, a partire dalla sicurezza e dalla lotta al degrado, fino ai grandi cantieri infrastrutturali che interesseranno il quartiere, tra cui i quattro assi di forza.

“Con la sindaca Silvia Salis – hanno spiegato i leghisti – abbiamo riscontrato meno sicurezza e uno stop alla lotta al degrado sul territorio”.

Rossi e Russo, anche a nome del collega Ferrari, hanno anche fatto il punto sull’ultimo consiglio municipale: “Non solo siamo soddisfatti per l’approvazione all’unanimità di quattro argomenti della Lega all’ordine del giorno, ma anche per la nostra richiesta di esposizione della bandiera storica dell’Iran con il leone, simbolo di una grande Persia che rappresentava un’avanguardia sui diritti delle persone, in particolare delle donne. Un gesto simbolico per denunciare le gravi limitazioni imposte dall’attuale regime teocratico islamico, che nega libertà fondamentali come l’abbigliamento, l’autodeterminazione e la parità di diritti”.

I consiglieri comunali Paola Bordilli e Alessio Bevilacqua hanno inoltre evidenziato “l’immobilismo dell’amministrazione comunale” dopo otto mesi di governo della città, sottolineando la necessità di un cambio di passo concreto sui temi che riguardano cittadini e imprese.

A conclusione dell’incontro, Renato Falcidia e Andrea Carratù, nel ringraziare il segretario Davide Rossi e tutta la sezione “Lanterna” per il proficuo lavoro svolto sul territorio, hanno ribadito “l’importanza della presenza costante tra i cittadini e dell’impegno in vista della prossima battaglia referendaria sulla giustizia, a sostegno del SÌ alla riforma della giustizia”.