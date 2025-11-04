Cavi di Lavagna, trovato cadavere in spiaggia: pensionato di 89 anni

Il cadavere di un pensionato di 89 anni è stato trovato all’alba di oggi sulla battigia della spiaggia di Cavi di Lavagna.
Si tratta di Vittorio Solvavigo, residente a Como, che in questi giorni si trovava nel Tigullio in vacanza.
Il corpo esanime è stato notato da una passante che portava a spasso il cane, che ha avvertito subito le Forze dell’ordine.
Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, che hanno potuto solo constatare l’avvenuto decesso.
Le indagini sono condotte dai carabinieri e dagli uomini della Capitaneria di porto di Lavagna.
Secondo i soccorritori il cadavere non presentava alla vista ferite, era in acqua, nessun documento addosso solo una fede nuziale al dito.
Il corpo è a disposizione del magistrato di turno che valuterà se disporre l’autopsia.
Intanto gli investigatori stanno verificando se ci sono eventuali segnalazioni di persone scomparse nel Tigullio o altrove.