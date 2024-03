Castelletto, trovato un uomo morto in strada

Ieri sera, intorno alle 21.40, un uomo è stato trovato riverso in strada in via Lorenzo Costa, nel quartiere di Castelletto, all’incrocio con via Cancelliere.

L’uomo era privo di sensi ed un passante, che l’ha notato, ha dato l’allarme al 112.

Sul posto sono giunte un’ambulanza dell’ OV Squadra Emergente e l’automedica Golf 4 per tentare di rianimarlo, ma tutte le manovre si sono rivelate purtroppo vane.

L’uomo, sembra un 40enne, era già morto.

Sul posto sono intervenute anche diverse volanti della polizia, che hanno avviato le indagini, oltre alla scientifica per i rilievi.

Dai primi accertamenti sul corpo l’uomo non risultano ferite né segni di investimento.

E’ possibile che si sia trattato di un malore, ma tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Dell’accaduto è stato informato anche il magistrato di turno, mentre il medico legale è giunto sul posto.