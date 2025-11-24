Castelletto, marocchino ruba al supermercato e aggredisce direttore: arrestato

I carabinieri di Ge-Castelletto ieri hanno arrestato un marocchino 50enne per tentata rapina, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale.
Il nordafricano, dopo avere rubato della merce all’interno di un supermercato, per un valore di circa 150 euro, ha oltrepassato le casse venendo fermato dal direttore e da personale della sorveglianza, con cui è nata una colluttazione.
I militari, pertanto, tempestivamente giunti sul posto, hanno bloccato il 50enne marocchino e recuperato la merce rubata, che è stata restituita al legittimo titolare responsabile della rivendita.
L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Forte San Giuliano a Genova.