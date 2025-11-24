Home Cronaca Cronaca Genova

Castelletto, marocchino ruba al supermercato e aggredisce direttore: arrestato

Carabinieri (foto di repertorio)

I carabinieri di Ge-Castelletto ieri hanno arrestato un marocchino 50enne per tentata rapina, violenza e lesioni a Pubblico ufficiale.

Il nordafricano, dopo avere rubato della merce all’interno di un supermercato, per un valore di circa 150 euro, ha oltrepassato le casse venendo fermato dal direttore e da personale della sorveglianza, con cui è nata una colluttazione.

I militari, pertanto, tempestivamente giunti sul posto, hanno bloccato il 50enne marocchino e recuperato la merce rubata, che è stata restituita al legittimo titolare responsabile della rivendita.

L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Forte San Giuliano a Genova.

 

