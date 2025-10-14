Castel d’Azzano, esplosione durante sgombero: morti tre carabinieri, 15 feriti. Arrestato il terzo fratello

Tragedia durante lo sgombero a Castel d’Azzano

Un’operazione di sgombero a Castel d’Azzano, in provincia di Verona, si è trasformata in tragedia. Tre carabinieri sono morti e almeno quindici tra militari e agenti sono rimasti feriti quando una violenta esplosione ha distrutto un casolare rurale occupato da tre fratelli.

Secondo le prime ricostruzioni, l’abitazione era satura di gas proveniente da bombole collocate in diversi punti. Quando gli operatori hanno aperto la porta per eseguire l’accesso, si è verificata la deflagrazione che ha fatto crollare l’edificio.

Le vittime e l’inchiesta

Le vittime sono il Luogotenente Marco Piffari, il Carabiniere Scelto Davide Bernardello e il Brigadiere Capo Valerio Daprà. Un quarto militare è stato estratto vivo dalle macerie. I tre fratelli coinvolti — Franco, Dino e Maria Luisa Ramponi — erano già noti per precedenti resistenze agli sfratti.

Due sono stati fermati sul posto, mentre Franco Ramponi, inizialmente fuggito, è stato arrestato poche ore dopo dai carabinieri.

Cordoglio istituzionale

Profondo cordoglio è stato espresso dal presidente Sergio Mattarella e dalla premier Giorgia Meloni, che hanno ricordato il sacrificio dei militari. Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha definito la tragedia “una ferita per tutto il Paese”.

