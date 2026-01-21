Caso Repetto, Cassazione: risarcimento alla famiglia

Riconosciuta la responsabilità civile del medico per il trattamento senza diagnosi

La Corte di Cassazione ha stabilito l’obbligo di risarcimento a carico del medico bresciano Paolo Oneda nei confronti dei familiari di Roberta Repetto, morta a 40 anni a seguito di un melanoma non diagnosticato. La pronuncia riguarda esclusivamente il profilo civile della vicenda e interviene dopo l’assoluzione penale definitiva del professionista.

Il trattamento nel centro olistico

La donna si era rivolta a un centro olistico situato a Borzonasca, dove Oneda aveva proceduto alla rimozione di un neo in un contesto privo delle necessarie condizioni sanitarie. L’intervento era avvenuto senza l’esecuzione di una biopsia né di ulteriori accertamenti diagnostici, passaggi fondamentali per l’individuazione tempestiva di una patologia tumorale cutanea.

L’iter giudiziario e il ricorso civile

In sede penale, il medico era stato assolto nel secondo giudizio di appello a Milano con la formula “perché il fatto non sussiste”, decisione non impugnata dalla Procura generale. I familiari di Roberta Repetto, assistiti dall’avvocato Paolo Florio, avevano invece presentato ricorso in Cassazione limitatamente agli effetti civili. La Suprema Corte ha accolto l’istanza, riconoscendo una responsabilità ai fini del risarcimento del danno.

La posizione della famiglia

I parenti della donna hanno sempre sostenuto che Roberta Repetto non fosse consapevole della gravità della propria condizione e che non avesse rifiutato le cure della medicina tradizionale. Secondo quanto emerso nel procedimento civile, la mancanza di una corretta informazione e di un adeguato percorso diagnostico avrebbe inciso in modo determinante sull’esito della malattia.

Gli altri imputati nella vicenda

Per gli stessi fatti era stato coinvolto anche Paolo Bendinelli, fondatore del centro olistico, la cui posizione si era conclusa con l’assoluzione in appello. La decisione della Cassazione non modifica l’esito penale, ma apre la strada al risarcimento in favore dei familiari della vittima.

