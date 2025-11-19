Caso Ecovan e polemiche, Salis: nella bottiglia c’era olio esausto come richiesto da Amiu

Caso della “bottiglia di champagne” conferita all’Ecovan dalla sindaca-testimonial Silvia Salis “vicino alla mia casa di Quinto” e del relativo video pubblicato sui social network.

Stamane dal Comune di Genova è arrivata la replica ai consiglieri comunali leghisti, che ieri sera hanno sollevato la questione polemizzando con la sindaca di Genova (v. articolo precedente).

Da Tursi hanno precisato che “la sindaca non ha conferito una bottiglia di champagne vuota. Nella bottiglia era contenuto olio esausto, ed era di vetro come richiesto da Amiu”.

Anche dai responsabili di Amiu stamane è arrivata la conferma: “L’olio esausto si può conferire in bottiglie di plastica o di vetro” come ha fatto la sindaca Silvia Salis.