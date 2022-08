Casarza Wedding Day, evento dedicato a futuri sposi

Venerdì 9 settembre a partire dalle ore 18:30 al centro polifunzionale Villa Sottanis di Casarza Ligure, si terrà la prima edizione di “Casarza Wedding Day”, l’evento dedicato a tutti coloro che stanno organizzando le proprie nozze.

Organizzare un matrimonio, rispondere ai molti quesiti e dubbi dei futuri sposi, conoscere i professionisti del territorio: nel giardino adiacente Villa Sottanis, già location di molte celebrazioni civili, venerdì 9 SETTEMBRE si svolgerà la prima edizione di “CASARZA WEDDING DAY”.

Un evento che vede la partecipazione di diverse figure professionali attive sul territorio disponibili per illustrare al pubblico la loro esperienza in ambito wedding e mostrare le proprie creazioni per il giorno del sì. Tra gli espositori coinvolti: studio fotografico Flavio Stagnaro, dress stylist abbigliamento su misura per bambini di SissiCo Fashion, autonoleggio d’epoca Mattia Mariti, composizioni floreali I fiori di Stefania, accompagnamento musicale di Debora Vaccaro, partecipazioni e lavori grafici di Web by Aeg, disegni a opera del fumettista Gabriele Parma, acconciature a cura di Niro’ hairdresser, bomboniere di Bohemia Shop, agenzia viaggi La fabbrica dei viaggi e catering de Il Pontevecchio.

L’esposizione aprirà al pubblico alle ore 18:30.

Alla 19 presentazione del libro “WEDDING TRAINING, IL MANUALE DEGLI SPOSI”, di Valeria Gritti e Paola Montedonico, Panda edizioni. Un agile saggio sull’aspetto storico-normativo dell’istituto matrimoniale, utile prontuario per tutti i futuri sposi e gli addetti ai lavori.

Nelle parole delle autrici: «L’idea è scaturita dalla nostra esperienza di consulenza ai corsi prematrimoniali, nell’ambito della quale abbiamo potuto constatare come le coppie che si accingono a celebrare il loro grande giorno, si pongano numerosi interrogativi, la cui soluzione, per i non addetti ai lavori, non è facilmente reperibile. La mission, quindi, è fornire risposte a tutti i possibili quesiti degli sposi, in modo chiaro e semplice, ma allo stesso tempo esaustivo e professionale».

Modera l’incontro Debora Lambruschini, redattrice culturale.

Ingresso libero e gratuito, a seguire verrà offerto un piccolo rinfresco.

Casarza Wedding Day

Villa Sottanis centro polifunzionale

Via Vittorio Annuti 36

Casarza Ligure (GE)