Casanova Lerrone, auto si cappotta: intervengono i Vigili del Fuoco

L’incidente nel pomeriggio

Attimi di paura oggi pomeriggio a Casanova Lerrone, in Borgata Trevo, dove un’auto alimentata a gasolio si è cappottata ed è finita in una fascia a bordo strada. L’allarme è scattato poco dopo le 18, con la centrale dei soccorsi che ha immediatamente inviato sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Albenga.

Occupanti illesi dopo il ribaltamento

Nonostante il violento incidente, gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. Fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze, anche se per sicurezza sono stati assistiti dal personale sanitario del 118 giunto sul luogo.

L’intervento dei soccorsi

La squadra dei Vigili del Fuoco si è occupata di mettere in sicurezza l’area e il mezzo incidentato, scongiurando eventuali rischi legati al ribaltamento e alla perdita di carburante. L’intervento si è svolto in collaborazione con gli operatori sanitari, che hanno verificato le condizioni delle persone coinvolte.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube