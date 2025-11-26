Caruggi, studentessa rapinata con lama alla gola: marocchino condannato a 6 anni

E’ stato condannato a sei anni, con rito abbreviato, il marocchino di 35 anni, già conosciuto dalle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, che lo scorso 5 aprile nei caruggi aveva seguito una studentessa universitaria e le aveva puntato un coltello alla gola per rapinarla.

La sentenza è stata pronunciata dalla giudice del Tribunale di Genova Caterina Lungaro.

La giovane, originaria di Roma, era arrivata a Genova per ragioni di studio e, come tanti altri, frequentava il Centro storico.

Secondo l’accusa, il rapinatore nordafricano aveva pedinato la studentessa nei caruggi e poi l’aveva raggiunta poco prima della zona di Principe minacciandola con un coltello da cucina, puntato alla gola, per rubarle il telefono cellulare che teneva in mano.

Il marocchino era poi fuggito nel dedalo dei vicoli del Centro storico.

A individuare il rapinatore nordafricano erano stati i carabinieri della stazione-avamposto dell’Arma di Ge-Maddalena, grazie soprattutto alle telecamere di sorveglianza e poi al riconoscimento fotografico da parte della giovane vittima.

La Procura aveva chiesto la custodia cautelare in carcere per il pericolo di fuga e soprattutto di reiterazione del reato, visto e considerato che il 35enne aveva già riportato diverse condanne per reati simili.

Lo scorso agosto il giudice aveva accolto la richiesta e disposto il carcere per il pericoloso marocchino.