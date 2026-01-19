Caruggi, spacciano droga a degli italiani: tre senegalesi presi dai carabinieri

Ieri i carabinieri di Genova-Centro, a seguito di un servizio di osservazione in Via delle Fontane, hanno individuato un 38enne senegalese, già conosciuto dalle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, mentre cedeva tre dosi di cocaina a un italiano 52enne, successivamente segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.

Alla vista dei militari, l’africano ha tentato di darsi alla fuga, venendo però fermato dai carabinieri che, dopo averlo perquisito, gli hanno trovato addosso 150 euro, ritenuti provento dell’attività illecita e pertanto sequestrati insieme alla droga.

Concluse le formalità di rito, lo straniero è stato trattenuto presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale dell’Arma in attesa del rito direttissimo.

Sempre nel Centro storico, in vico del Fornaro, i carabinieri di Ge-Maddalena ieri hanno denunciato due cittadini senegalesi di 27 e 20 anni, già conosciuti dalle Forze dell’ordine e mai rimpatriati, per spaccio di sostanze stupefacenti in concorso.

I due sono stati sorpresi mentre cedevano una dose di hashish a un acquirente italiano di 53 anni, successivamente segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti.

Anche in questo caso, la perquisizione dei due stranieri fermati ha consentito di rinvenire e sequestrare circa 50 euro, ritenuti provento dell’attività illecita.

Inoltre, a seguito degli approfondimenti svolti dai carabinieri, è emerso come il 27enne fosse già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria e, pertanto, arrestato su disposizione dell’autorità giudiziaria a seguito dell’aggravamento della misura in essere e rinchiuso nel carcere di Marassi.