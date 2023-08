Caruggi, senegalese si ubriaca e sta male: nello stomaco 23 ovuli di crack-cocaina

Ieri i carabinieri di Ge-Maddalena, in collaborazione con gli agenti della Polizia locale di Genova, durante un servizio per il controllo del Centro storico hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio un 20enne senegalese e contestualmente denunciato in stato di libertà un 40enne cinese per somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.

Durante un controllo in un esercizio commerciale dei caruggi, i militari hanno notato un avventore già in evidente stato di semicoscienza, derivante dall’abuso di sostanze alcoliche, nell’atto di assumere altro alcol.

Considerate le condizioni fisiche, l’africano è stato preso e portato al Galliera dove è stato visitato. Tuttavia, a seguito di perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 46 grammi di hashish e 190 euro in contanti.

Successivamente, lo spacciatore di droga ha accusato un malore espellendo dal cavo orale 15 involucri di cocaina-crack per un totale di circa 7 grammi.

Esami strumentali hanno inoltre rilevato ulteriori 8 involucri nello stomaco del senegalese che pertanto è stato trattenuto sul posto in stato di arresto in attesa delle dimissioni ospedaliere e del rito direttissimo.

Il proprietario dell’esercizio commerciale è stato invece denunciato in stato di libertà per avere continuato a somministrare bevande alcooliche all’arrestato nonostante l’evidente stato di ubriachezza in cui versava.