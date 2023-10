Caruggi, senegalese con lama da 30 centimetri e droga: arrestato

Uno spacciatore di droga africano ieri sera è stato arrestato dagli agenti del Gruppo operativo contrasto stupefacenti (Gocs) della Polizia locale di Genova, impegnati in un’attività di controllo del territorio nel Centro storico.

Il giovane stava tentando di nascondere un sacco contenente droga e un lungo coltello su di un davanzale di vico della Torre di San Luca.

Si tratta di un senegalese, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, che ha tentato di scappare, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti.

Portato in centrale per la perquisizione, è stato trovato in possesso di droghe di diverso tipo, tra cui marjiuana, hashish e cocaina e più di 200 euro in contanti, verosimilmente provento dell’illecita attività.

Il coltello, della lunghezza di 32.5 centimetri, di cui 21 di lama, è stato sequestrato insieme alla droga e ai contanti.

Una successiva perquisizione presso il domicilio dell’africano al Righi ha portato al ritrovamento di ulteriori sostanze stupefacenti e materiale riconducibile alla preparazione e taglio delle dosi da vendere.

Il senegalese è stato rinchiuso nel carcere di Marassi.