Caruggi pericolosi, sudamericano segue anziano disabile e lo rapina: arrestato

I carabinieri hanno arrestato un 28enne di origine sudamericana accusato di avere seguito e rapinato un anziano disabile nel Centro storico.

Il rapinatore straniero sarebbe anche autore di resistenza a pubblico ufficiale, di un incendio di un appartamento in via Novella a Pra’ e di un altra aggressione con spray urticante, ma finora non era ancora stato rinchiuso in carcere, né rimpatriato.

Il grave episodio risale a metà dello scorso ottobre.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’anziano disabile era stato avvicinato da due uomini alla fermata del bus Amt, che gli avevano offerto una sigaretta.

Una volta arrivato il mezzo pubblico sono saliti con la vittima continuando a chiacchierare.

Quando l’anziano disabile è sceso lo hanno seguito e, una volta raggiunto il portone di casa nei caruggi, uno dei due gli ha strappato dal collo una collana del valore di 700 euro.

Grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del bus e della zona, i carabinieri sono però riusciti a individuare il malfattore.

Nei giorni scorsi, inoltre, agenti della Polizia di Stato avevano già fermato il sudamericano per resistenza a pubblico ufficiale.

Stavolta il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per il pericoloso sudamericano, che è stato rinchiuso a Marassi.