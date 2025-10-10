Caruggi, 20 africani arrestati per droga. Salis: fondamentale contrastare degrado

«Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento alla Procura della Repubblica di Genova e alla Polizia Locale per l’importante operazione antidroga condotta questa mattina, nata anche grazie alle segnalazioni dei cittadini».

Lo ha dichiarato oggi la sindaca di Genova Silvia Salis in merito all’operazione “Not Dom” iniziata nel 2023 e in corso da stamane, che ha portato all’arresto di 20 senegalesi e nigeriani, a vario titolo, per traffico e spaccio di sostanze stupefacenti (complessivamente gli indagati, inclusa una coppia di africani che gestiva un locale etnico a Sampierdarena, risultano 32).

“La necessità di questo intervento massiccio – ha aggiunto Salis – dimostra, ancora una volta, quanto sia cogente un piano emergenziale e strutturale in alcune zone del nostro Centro storico e del retroporto.

La nostra Polizia locale sta andando al di là delle sue competenze e, per questo, ci aspettiamo risposte importanti già dalla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato per la prossima settimana dalla Prefetta di Genova, che ringrazio per aver accolto la mia richiesta dopo il sopralluogo in via Pre’ e nelle zone del Ghetto della scorsa settimana.

E’ fondamentale un lavoro congiunto tra istituzioni, Forze dell’ordine e comunità locali per contrastare, con un approccio multidisciplinare, fenomeni di degrado, tossicodipendenza e criminalità che mettono a rischio la sicurezza e la convivenza civile in alcune zone nella nostra città.

Il Comune di Genova, in stretta collaborazione con le associazioni, i cittadini e i commercianti che vivono e lavorano nel Centro storico, è in prima linea nel potenziamento e miglioramento di tutte le attività di prevenzione, assistenza, presidio sociale e rigenerazione urbana, e non solo di repressione, prerogativa di altre istituzioni e delle Forze dell’ordine a cui chiediamo, attraverso il ministro Matteo Piantedosi, un maggiore supporto.

“Mi unisco ai ringraziamenti della sindaca Silvia Salis – ha dichiarato l’assessora comunale alla Sicurezza Arianna Viscogliosi – a tutto il personale del Corpo della Polizia locale e a tutte le autorità che hanno contribuito a questo importante risultato, frutto di un lungo lavoro investigativo.

L’operazione di oggi rappresenta un segnale concreto di attenzione al territorio, alla tutela dei cittadini e della legalità. L’impegno della Polizia locale, in stretta sinergia anche con gli altri assessorati, è quotidiano a fianco dei cittadini genovesi”.