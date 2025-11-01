Caruggi: 19enne egiziano ruba nei supermercati, ma doveva essere in carcere

I carabinieri di Ge-Carignano nei giorni scorsi hanno bloccato un 19enne egiziano, già conosciuto alle Forze dell’ordine e mai rimpatriato, che stava tentando un furto in un supermercato del Centro storico genovese.

Una volta portato in caserma e dopo approfonditi accertamenti, i militari hanno riscontrato che il nordafricano era destinatario di un ordine di carcerazione per l’espiazione di 1 anno e 8 mesi di reclusione per reati in materia di spaccio di sostanze stupefacenti, commessi a Milano nel 2023.

Pertanto, il giovane egiziano, che era stato lasciato libero, è stato preso e rinchiuso in carcere a Marassi.