Caruggi, 130 grammi di eroina: arrestata 26enne genovese. Sanzionati tre locali etnici

Un po’ di pulizia e legalità nel Centro storico genovese. Nell’ambito delle attività di controllo disposte dal comandante provinciale dell’Arma, lo scorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Genova Centro, supportati dai colleghi del N.A.S. e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno svolto un servizio di controllo in cui sono stati impiegati 30 militari, oltre a colleghi in borghese dei Nuclei Investigativo e Operativo, nonché equipaggi del Nucleo Radiomobile, della Compagnia di Intervento del 6° Btg. di Firenze e dell’API.

Sono stati arrestati un 51enne sloveno, con pregiudizi di polizia, colpito da un ordine di carcerazione per cumulo pene concorrenti pari ad anni 5, mesi 2 e giorni 29 di reclusione per reati contro il patrimonio; una 26enne genovese, studentessa, con pregiudizi di polizia, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, poiché trovata in possesso di 128 grammi di eroina suddivisi in nove involucri (la successiva perquisizione domiciliare ha permesso di trovare ulteriori 2 grammi di droga); una 61enne colombiana domiciliata a Genova, con pregiudizi di polizia, colpita da ordinanza di detenzione domiciliare e sottoposta all’allontanamento da Genova.

Inoltre, sono stati sanzionati per violazione dell’ordinanza anti alcol 6 persone straniere (200 euro di multa ciascuna) e sono state trovate irregolarità in tre locali etnici.

In via Prè i carabinieri del N.I.L. hanno contestato al titolare 59enne senegalese la violazione delle norme sul lavoro per non aver redatto il documento di valutazione dei rischi.

In via Sottoripa sono state contestate al titolare 22enne pakistano, pregiudicato, la somministrazione di bevande alcoliche senza la prevista autorizzazione e la conseguente segnalazione all’autorità competente.

In via San Lorenzo sono state contestate al titolare 36enne cinese alcune mancanze igienico-sanitarie, con contestuale segnalazione all’ASL e sanzione di 1000 euro 1000.

Nel corso dei controlli sono state identificate 52 persone, di cui 34 straniere.