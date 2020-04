Carrefour e Protezione Civile distribuiscono generi alimentari

Nuova distribuzione di generi alimentari

La protezione civile, i servizi sociali in collaborazione con il supermercato Carrefour hanno avviato la distribuzione di articoli di prima necessità per una Pasqua più serena in tante famiglie alassine.

Nuove iniziative in programma per le prossime settimane.

“Il decreto annunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri nella serata di ieri entrerà in vigore il 14 aprile prossimo. Nel frattempo la Regione ha annunciato ulteriori iniziative che siamo in attesa di ricevere per organizzare l’attività sul territorio – l’Amministrazione Comunale alassina non nasconde la speranza che, a seguito dell’intervento della Regione Liguria, si possano pensare iniziative di timida ripresa di attività propedeutiche alla stagione estiva, ma qualsiasi ottimistica previsione è al momento quantomai prematura.

Intanto già da qualche giorno la Protezione Civile, in collaborazione con il supermercato Carrefour sta provvedendo a distribuire generi di prima necessità a quanti, ancora non coperti dal Buono Spesa, versano in gravi condizioni economiche.

“Stiamo lavorando in stretta collaborazione Protezione Civile e Servizi Sociali – spiegano dall’amministrazione – e stiamo studiando ulteriori iniziative per le prossime settimane, ma nel frattempo la distribuzione di questi giorni vuole essere un modo per dare l’opportunità a molte famiglie di trascorrere la festività Pasquale più serenamente”.