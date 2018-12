Carrarese-Entella, patron Gozzi: Successo importante

Soddisfazione per il patron Gozzi al termine della gara vinta dall’Entella a Carrara nel big match di giornata.

“Una vittoria importante al cospetto di una squadra molto forte, un successo che voglio dedicare ai nostri tifosi che ci hanno seguito in tanti anche a Carrara in un giorno di festa. Voglio applaudirli e ringraziarli simbolicamente uno per uno.

In campo ho ammirato un gruppo capace di lottare dal primo all’ultimo minuto, stringendo i denti e dando prova di compattezza e cuore. Ho visto veri combattenti.

Ora tutti al Comunale per sostenere la nostra squadra nell’ultima fatica con il Gozzano, domenica alle 12,30 e chiudere con il sorriso un anno molto difficile”.