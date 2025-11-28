Carlo Felice, Bolero-Ravel sostituisce Coppélia

Il Teatro Carlo Felice annuncia che il balletto Coppélia, previsto dal 19 al 21 dicembre nella Stagione 2025-26, non avrà luogo in quanto, nei giorni scorsi, un grave incendio ha distrutto scene, costumi e materiali dell’allestimento, custodito in un deposito esterno al teatro.

Coppélia sarà sostituito con lo spettacolo prestigioso Boléro-Ravel, produzione recente della Daniele Cipriani Entertainment, con testi di Vittorio Sabadin e regia di Anna Maria Bruzzese, che ha debuttato con successo il 29 ottobre scorso al Teatro Comunale di Bologna.

Lo spettacolo racconta la vita artistica del musicista francese Maurice Ravel, nel 150º anniversario della nascita, mediante le sue pagine scritte per la danza ed eseguite dall’Orchestra del Teatro Carlo Felice diretta da Paolo Paroni.

Protagonisti saranno Luciana Savignano e il bailarín/bailador Sergio Bernal, danzatori noti al grande pubblico, insieme a Anbeta Toromani e Alessandro Macario e i ballerini della Sergio Bernal Dance Company, gli attori Alessandro Ambrosi e Marco Guglielmi che, in veste di strilloni di giornali, riportano episodi significativi della vita del musicista .

Fulcro dello spettacolo è il celebre Boléro, commissionato a Ravel dalla ballerina e attrice Ida Rubinstein, ruolo di Luciana Savignano. Il Boléro fu in primis coreografato da Bronislava Nijinska e la Savignano fu interprete della potente versione di Maurice Béjart; in questo spettacolo sarà interpretato dal madrileno Sergio Bernal, coreografo e interprete della Rapsodie espagnole. La Pavane pour une infante défunte porta invece la firma dei coreografi Simone Repele e Sasha Riva che danzano con Luciana Savignano; La Valse, interpretata da Anbeta Toromani e Alessandro Macario, ha la coreografia di Sofia Nappi..

I biglietti e gli abbonamenti già acquistati sono automaticamente validi per Boléro – Ravel.

Per ulteriori dettagli:

biglietteria@carlofelice.it tel. 010 5381 433 / 399 oppure +39 349 3529429

Sino a venerdì 28 novembre la biglietteria è aperta esclusivamente al Teatro della Gioventù dalle ore 10 alle ore 18.

Le date e gli orari precedentemente comunicati per Coppélia restano invariati: venerdì 19 dicembre ore 20 (turno A), sabato 20 dicembre ore 15 (Turno F), sabato 20 dicembre ore 20 (Turno B), domenica 21 dicembre ore 15 (Turno C).

Abbonamenti e biglietti già acquistati restano validi per il nuovo titolo senza alcuna modifica. ELISA PRATO

