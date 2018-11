Carige, nuovo piano industriale con i bond ed aumento capitale

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Pietro Modiano, ha tracciato le linee guida del nuovo Piano Industriale a seguito del Capital Conservation Plan approvato nel corso della seduta, cui viene data immediata esecuzione mediante la determinazione delle condizioni e dei termini di emissione del prestito subordinato T2, in collocamento a partire da domani 30 novembre 2018.

E’ stata poi autorizzata l’operazione che accelera nell’esercizio 2018 il derisking consistente nel conferimento al veicolo di un portafoglio sofferenze (pari a €0,9 miliardi di Gross Book Value) tramite cartolarizzazione per la quale è stato deciso di chiedere garanzia Statale.

E’ stato infine nominato Chief Risk Officer il dottor Roberto Torresetti, forte di un’approfondita esperienza in Carige ed in altre realtà sia

Per quanto riguarda il piano di conservazione del capitale, per mettere in sicurezza la banca e rassicurare la Bce. L’istituto punta su un rafforzamento di capitale da 400 milioni, per la gran parte coperto da un bond, che per 320 milioni verrà sottoscritto dallo Schema volontario del fondo interbancario per la tutela dei depositi (Fidt). Il cda ha stabilito che il bond avrà un rendimento annuo del 13%, con scadenza a cinque anni. L’obiettivo, però, è rimborsarlo a primavera, attuando un aumento di capitale da 400 milioni.