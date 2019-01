Carige, decade il CdA: BCE avvia Amministrazione Straordinaria

Pietro Modiano, presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere di Amministrazione della Banca, ha rassegnato le proprie dimissioni.

Nel contempo anche Fabio Innocenzi ha rassegnato le proprie dimissioni irrevocabili e incondizionate dalla carica di Amministratore Delegato e Consigliere di Amministrazione della Banca; Salvatore Bragantini e Bruno Pavesi, quelle da presidente e Membro del Comitato Spese e Nomine. Infine anche Lucia Calvosa quella da membro indipendente del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Alla base delle dimissioni l’esito dell’assemblea del 22 dicembre che non ha approvato la delega al Consiglio di Amministrazione per l’aumento del capitale sociale.

Con tali dimissioni è venuta meno la maggioranza degli Amministratori in carica e pertanto l’intero Consiglio di Amministrazione è decaduto.

Le contrattazione del titolo alla Borsa Valori è stato sospeso, mentre la Banca Centrale Europea ha avviato l’Amministrazione Straordinaria dell’Istituto.

Fabio Innocenzi, Pietro Modiano e Raffaele Lener sono stati nominati Commissari Straordinari di Banca CARIGE e opereranno in base all’articolo 72 del TUB esercitando tutte le funzioni e tutti i poteri spettanti all’organo di amministrazione ai sensi dello Statuto della banca e della normativa applicabile. In particolare, adotteranno tutte le decisioni necessarie per la gestione operativa della banca, riferendone periodicamente alla Vigilanza.

La BCE ha inoltre nominato un Comitato di Sorveglianza composto da tre membri: Gian Luca Brancadoro, Andrea Guaccero e Alessandro Zanotti.