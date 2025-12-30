Capodanno sul Mare a Recco: musica e festa con Infinity Recco per salutare il 2026

Il 31 dicembre la piazza eventi di Lungomare Bettolo si trasforma in un grande palco a cielo aperto con dj set, ospiti speciali e diretta radiofonica

Recco si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una grande festa collettiva affacciata sul mare. L’appuntamento è per la sera del 31 dicembre, a partire dalle 21.30, nella piazza eventi di Lungomare Bettolo, dove andrà in scena il “Capodanno sul Mare”, l’iniziativa organizzata dal Comune di Recco per accompagnare cittadini e visitatori verso il nuovo anno.

L’evento si inserisce nel calendario delle iniziative natalizie cittadine e conferma la volontà dell’amministrazione comunale di valorizzare uno degli spazi simbolo della città, diventato negli ultimi anni punto di riferimento per manifestazioni pubbliche, concerti e momenti di aggregazione.

La serata firmata Infinity Recco – La Radio sul Mare

Protagonista della notte di San Silvestro sarà Infinity Recco – La Radio sul Mare, che curerà l’intera programmazione musicale della serata. Sul palco si alterneranno Max Repetto e Roby Pinna, accompagnati dallo special guest Rudy Neri, per un dj set pensato per far ballare il pubblico fino al brindisi di mezzanotte e oltre.

Accanto ai dj, spazio anche ai giovani talenti emersi dal panorama musicale locale e nazionale. A esibirsi saranno Bessye, vincitrice dell’Infinity Recco Music Award con il brano “Real”, ed Elena di Avegno, premiata con l’Hit Radio 2025 per il singolo “Salsa latina”. Due presenze che confermano l’attenzione dell’evento verso le nuove generazioni e la valorizzazione dei percorsi artistici emergenti.

Musica dal vivo e diretta radiofonica per salutare il nuovo anno

Il “Capodanno sul Mare” sarà trasmesso in diretta su Infinity Recco – La Radio sul Mare, permettendo anche a chi non potrà essere presente fisicamente di seguire l’evento e vivere l’atmosfera della serata. Un’occasione per rafforzare il legame tra la città e la sua emittente, punto di riferimento per l’informazione e l’intrattenimento del territorio.

La serata è pensata come un momento aperto a tutti, all’insegna della condivisione e della musica, in una cornice suggestiva come quella del lungomare cittadino, che negli ultimi anni ha assunto un ruolo centrale nella vita culturale di Recco.

Le parole del sindaco Carlo Gandolfo

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il sindaco di Recco, Carlo Gandolfo, che evidenzia il significato simbolico dell’evento per la comunità. “Sarà un grande evento gratuito, un momento di festa per tutta la città – afferma il primo cittadino – per salutare il vecchio anno e accogliere insieme il 2026, nella cornice della piazza degli eventi, oggi nuovo cuore della nostra città. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa”.

