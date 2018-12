Capodanno ad Artesina a misura di famiglia

Un Capodanno per le famiglie. Una festa per tutti. Artesina si prepara a salutare il 2018 e ad entrare nel 2019 con una giornata divertente e a misura di “famiglie”. La tradizionale giornata di sci del 31 dicembre si prolungherà alle ore 17 con la “Fiaccolata dei Bambini” mentre a seguire (ore 18 circa) un serpentone tricolore scenderà dal Colletto per arrivare fin sulla Piazza di Artesina. Saranno i Maestri di Sci della località del Monregalese a regalare un effetto scenografico unico. Poi panettone e vin brulé in piazza per scaldare l’atmosfera. Dalle ore 22 spazio alla Musica dal Vivo e poi lo spettacolo pirotecnico alla mezzanotte e a seguire il dj set per chi vorrà danzare sotto le stelle appena entrati nel nuovo anno.

“Confermiamo la nostra vocazione di stazione sciistica per le famiglie”, sottolinea Paolo Palmieri, amministratore delegato di Artesina Spa. “Il programma invernale degli eventi è come sempre ricco, dai Mercatini tradizionali al Villaggio solidale con la storia, gli antichi mestieri ed i prodotti tipici e le “cose” di una volta, previsto per il 3 gennaio. Poi ci sarà il tradizionale arrivo della Befana il 6 gennaio, per la gioia dei più piccini. Senza dimenticare il consueto appuntamento domenicale con Pinky per la baby dance in Piazza”.

Neve compatta, 30-40 cm e impianti aperti con Colletto, Costabella, Mirafiori, Castellino, Turra, Borrello e Rastello. Prima di Natale è stata anche inaugurata la nuova seggiovia quadriposto Rocche Giardina che va a impreziosire ulteriormente il più vasto parco sciabile della provincia di Cuneo. “Un bel risultato non solo per Artesina ed il Mondolè ski – spiega Palmieri – ma per tutto il cuneese che con questa opera, l’unica realizzata quest’anno in provincia di Cuneo, ha dimostrato la validità del connubio tra pubblico e privato per il reperimento delle risorse atte allo sviluppo del turistico invernale”

Numerosi gli sciatori ad Artesina in queste feste natalizie, molti anche gli stranieri. Gli impianti si confermano ideali per le famiglie grazie ai 3 campi scuola, di cui uno in quota, serviti da tapis roulant, al parco giochi sulla neve, ad un servizio di baby parking e ai corsi per bambini seguiti fin dai primi passi sulla neve.