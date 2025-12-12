Capodanno a Olbia 2026: concertone di San Silvestro con Mengoni e proposta speciale Moby

Il Capodanno più atteso d’Italia tra musica live, fuochi d’artificio e l’offerta esclusiva di Moby per raggiungere l’evento in traghetto

Per chi sta pianificando come trascorrere la notte di San Silvestro, la città di Olbia in Sardegna si conferma tra le mete italiane più vivaci e scenografiche. La tradizione dei festeggiamenti in piazza nell’Isola attira ogni anno migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’Europa, con grandi concerti, spettacoli dal vivo e un’atmosfera festosa che si protrae fino alle prime ore del nuovo anno.

Marco Mengoni e Lazza sul palco di Olbia

L’atteso concertone di Capodanno 2026 a Olbia torna con un cast d’eccezione. Dopo il grande successo registrato nella scorsa edizione con i Pinguini Tattici Nucleari e Boomdabash, il palco centrale ospiterà artisti di rilievo come Marco Mengoni e Lazza, pronti ad animare la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio con performance live. Il programma musicale è pensato per soddisfare un pubblico ampio, con brani celebri e momenti di grande coinvolgimento collettivo.

I fuochi d’artificio: spettacolo a mezzanotte

Come da tradizione, lo spettacolo di fuochi d’artificio a mezzanotte sarà uno dei momenti più suggestivi dell’evento olbiese. Colorando il cielo del porto e delle piazze circostanti, i fuochi accompagnano l’arrivo del nuovo anno in un crescendo di luci, musica e partecipazione popolare. Quest’esperienza è tra le più apprezzate da chi sceglie di trascorrere il Capodanno all’aperto, tra amici o in famiglia.

L’offerta straordinaria di Moby per Capodanno

Partner ufficiale dell’evento di Capodanno a Olbia, la compagnia di navigazione Moby propone una offerta speciale per raggiungere la Sardegna in modo comodo, scenografico e coinvolgente. La protagonista dell’iniziativa è la Moby Legacy, il traghetto più grande e tecnologico del Mediterraneo, affiancata dalla gemella Moby Fantasy. Entrambe le navi offrono standard di viaggio simili a quelli di una crociera, con aree dedicate alla ristorazione, show cooking, ambienti accoglienti e servizi pensati per un soggiorno confortevole.

La crociera di Capodanno parte da Livorno il 30 dicembre alle 22, con imbarco previsto a partire dalle 20, e rientra da Olbia il 1° gennaio alle 22, con arrivo previsto nella mattinata del 2 gennaio. La formula include tre giorni complessivi di viaggio, ideali per vivere l’evento senza fretta e con la possibilità di godersi il mare e i servizi di bordo.

Dettagli della tariffa e servizi inclusi

Le quote per partecipare alla crociera di Capodanno partono da 170 euro a persona per cabine quadruple interne e arrivano a 215 euro a persona per cabine doppie esterne. Altre tipologie di sistemazioni, incluse cabine singole e junior suite, sono disponibili su richiesta, così come opzioni ristorative che spaziano dal self service ai ristoranti di bordo. Il prezzo comprende tasse, diritti, tre pernottamenti e tre colazioni continentali, mentre il trasporto dell’auto è incluso a fronte di soli 31,20 euro di oneri e costi vari.

Per le famiglie, i bambini sotto i 4 anni non compiuti viaggiano gratuitamente (solo tasse e diritti), e quelli tra 4 e 12 anni beneficiano di uno sconto del 50%, se alloggiati con almeno un adulto nella stessa cabina.

Prenotazioni e informazioni utili

La formula di Capodanno con Moby è prenotabile tramite le principali agenzie di viaggio o direttamente online sul sito ufficiale www.moby.it. Per chi desidera vivere un’esperienza completa tra mare, festa e musica dal vivo, questa proposta rappresenta una soluzione pratica e adatta a viaggiatori singoli, coppie e gruppi.

