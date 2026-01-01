Capodanno a Genova: oltre 30mila in piazza della Vittoria per i Pinguini Tattici Nucleari

Grande partecipazione per il concerto di Capodanno: pubblico da tutta Italia, strutture ricettive quasi al completo e una lunga notte di musica nel cuore di Genova

Genova ha salutato l’arrivo del 2025 con una grande festa in piazza della Vittoria, dove oltre 30mila persone si sono radunate per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, evento centrale del Capodanno organizzato dal Comune.

Nonostante il freddo pungente, la piazza si è riempita fin dalle prime ore della serata, accogliendo un pubblico eterogeneo per età e provenienza, composto da genovesi e da numerosi turisti arrivati in città per le festività.

Il live della band bergamasca ha scandito l’attesa della mezzanotte con alcuni dei brani più amati dal pubblico, tra cui Islanda, Pastello Bianco e Rubami la notte, trasformando piazza della Vittoria in un grande spazio condiviso di festa e partecipazione. L’area destinata agli spettatori, estesa tra i giardini della stazione di Brignole e il palco allestito davanti all’arco di trionfo, ha raggiunto rapidamente la capienza massima stimata in circa 30mila presenze.

La città piena di visitatori: musica e turismo

Il concerto ha rappresentato anche un forte richiamo turistico. Nella giornata di San Silvestro, le strutture ricettive cittadine hanno registrato un tasso di occupazione vicino al tutto esaurito, con picchi segnalati anche sulle principali piattaforme di prenotazione online. Un dato che conferma l’attrattività di Genova come meta per il Capodanno, capace di unire grandi eventi, ospitalità e proposte culturali diffuse sul territorio.

Il brindisi con la sindaca e la gestione della sicurezza

Poco prima della mezzanotte, sul palco è salita anche la sindaca di Genova Silvia Salis, che ha brindato insieme ai Pinguini Tattici Nucleari e al pubblico presente, dando il via ufficiale al nuovo anno. L’intera serata si è svolta sotto l’attenta supervisione delle forze dell’ordine, con un articolato dispositivo di sicurezza predisposto per garantire ordine pubblico e assistenza.

Non si sono registrati episodi di particolare criticità, fatta eccezione per alcuni cassonetti incendiati in diverse zone della città e per un incidente avvenuto in piazza delle Erbe, dove un giovane è rimasto ferito a una mano a causa dell’esplosione di un petardo. Per agevolare l’afflusso e la sicurezza dei partecipanti, la Polizia Locale ha disposto la chiusura delle strade di accesso all’area dell’evento. Presenti anche la Protezione Civile, le pubbliche assistenze e gli operatori di Amiu. In piazza della Vittoria sono stati inoltre effettuati interventi leggeri da parte di Aster per migliorare l’accessibilità, in particolare per le persone con disabilità.

Musica fino a notte fonda e festa diffusa nei quartieri

Il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari, preceduto dall’esibizione di Chiamamifaro e seguito dal dj set di Fel e Luke fino a tarda notte, è stato curato da Rst Events, la realtà che si è aggiudicata il bando del Comune di Genova. La conduzione della serata è stata affidata a Serena Garitta e Samu Mara.

Accanto all’evento principale, anche altri quartieri hanno celebrato l’arrivo del nuovo anno. A Cornigliano, ad esempio, Villa Bombrini ha ospitato lo “Sveglione di Capodanno”, inserito nella rassegna Palco, con musica dal vivo fino alla mezzanotte e dj set proseguiti fino a notte fonda, confermando una proposta diffusa e partecipata in tutta la città.