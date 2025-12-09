Capodanno 2026 a Genova: i Pinguini Tattici Nucleari accendono Piazza della Vittoria con un live gratuito e festa fino alle 2.30

Genova si prepara a salutare il 2026 con musica, festa e turismo – un Capodanno pensato per un pubblico vasto e intergenerazionale

Il capoluogo ligure si prepara a vivere una notte di San Silvestro davvero speciale: il 31 dicembre 2025, a partire dalle 21.30, Comune di Genova trasformerà Piazza della Vittoria nel cuore pulsante dei festeggiamenti per il nuovo anno. L’evento, gratuito e aperto a tutti, punta a coinvolgere non solo i genovesi, ma anche turisti e visitatori da fuori regione, offrendo una cornice di musica, festa e aggregazione in un momento di grande richiamo.

Serata di musica e festa per tutti i gusti

La scaletta della serata — organizzata da Rst Events — prevede un welcome dj-set alle 21.30 per creare l’atmosfera giusta fin da subito, seguito alle 22 da un live di Chiamamifaro, il progetto della giovane artista bergamasca Angelica Gori, pensato per scaldare il pubblico in attesa del momento clou.

Dalle 22.30, la piazza sarà pronta ad accogliere i Pinguini Tattici Nucleari: la band, reduce da due sold out consecutivi allo Stadio San Siro di Milano, con oltre 420.000 biglietti venduti, 84 dischi di platino e un miliardo di stream su Spotify, offrirà il concerto conclusivo del loro tour che ha già fatto cantare e ballare migliaia di fan.

Dopo il consueto conto alla rovescia per il nuovo anno e il brindisi collettivo a mezzanotte, la festa continuerà con il “Genova 2026 Party”: un dj-set di musica elettronica e techno a cura di DJ RST / FIRST, del duo Fel (Giovanni Galvani e Alessio Lerma) assieme a Luke, che animerà Piazza della Vittoria fino alle 2.30 del mattino.

Una scelta strategica per promuovere Genova

Per l’amministrazione comunale l’evento rappresenta molto più di una semplice festa: è un segnale di ripartenza per gli eventi di grande richiamo, un modo per rilanciare il turismo e valorizzare la città come meta dinamica anche in inverno. Lo ha sottolineato la sindaca Silvia Salis, che ha definito questa celebrazione “all’altezza di Genova” e potenzialmente «il Capodanno più bello d’Italia».

Anche l’assessora al Turismo e Marketing Territoriale, Tiziana Beghin, ha evidenziato l’obiettivo di trasformare l’evento in un’occasione di crescita per il tessuto locale: invita visitatori e turisti a fermarsi qualche giorno in più, generando indotto per commercio, ospitalità e servizi.

Perché un Capodanno con i Pinguini Tattici Nucleari

La decisione di puntare sui Pinguini Tattici Nucleari nasce da una visione di grande inclusività: la band è amata da un pubblico trasversale — giovani, adulti, famiglie — e garantisce un forte richiamo a livello nazionale. In questo modo Genova intende attrarre non solo residenti ma anche visitatori da tutta Italia, offrendo un’esperienza di musica e condivisione in piazza.

La scelta di Piazza della Vittoria, rispetto ad altre location come Piazza De Ferrari, risponde a esigenze logistiche e di capienza: la piazza può ospitare decine di migliaia di persone (oltre 20–30 mila), permettendo una festa su larga scala con adeguati standard di sicurezza e comfort.

Un evento pensato come volano per turismo e visibilità

Con questo Capodanno, Genova ribadisce la volontà di affermarsi come protagonista del calendario nazionale degli eventi. La combinazione di musica dal vivo, dj-set, partecipazione libera e gratuità dell’ingresso mira a rendere accessibile la festa a tutti, favorendo allo stesso tempo un flusso turistico che può generare ricadute positive per alberghi, ristorazione e attività locali.

Il progetto prevede un impegno organizzativo e logistico importante, con la collaborazione di enti e sponsor, per garantire una serata all’altezza delle aspettative e della storia di una città che vuole tornare protagonista.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube