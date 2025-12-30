Capodanno 2026 a Chiavari: concerti, dj set e ballo liscio per accogliere il nuovo anno

Doppio appuntamento tra piazza Mazzini e lo Spazio Lido, con musica dal vivo, tradizione e navette gratuite per muoversi in sicurezza

Chiavari si prepara a salutare l’arrivo del 2026 con una serata pensata per coinvolgere pubblici di tutte le età, tra concerti, ballo liscio e momenti di convivialità diffusi nel cuore della città. Il programma del Capodanno 2026 propone un doppio appuntamento, capace di unire sonorità moderne e tradizione popolare, trasformando il centro cittadino in un grande spazio di festa.

Le iniziative prenderanno il via nella serata del 31 dicembre e si svilupperanno tra piazza Mazzini, lo Spazio Lido e piazza Rupinaro, con eventi coordinati per offrire un’accoglienza ampia e accessibile.

Musica dal vivo e DJ set in piazza Mazzini

A partire dalle 22.30, piazza Mazzini ospiterà il concerto “Elvis & Friends”, con protagonista Nicola Congiu. Uno spettacolo pensato per accompagnare il pubblico verso il nuovo anno attraverso un repertorio coinvolgente, seguito da un DJ set che prolungherà la festa oltre la mezzanotte.

La scelta di piazza Mazzini come cuore pulsante dell’evento conferma il ruolo centrale di questo spazio urbano nei grandi appuntamenti cittadini, capace di accogliere residenti e visitatori in un contesto sicuro e facilmente raggiungibile.

Ballo liscio allo Spazio Lido

In contemporanea, dalle 22.30, lo Spazio Lido ospiterà una serata interamente dedicata al ballo liscio, con l’orchestra Castellina Pasi. Un appuntamento pensato per gli amanti della musica da ballo tradizionale, che rappresenta da sempre una parte importante dell’identità culturale del territorio e delle sue feste popolari.

L’iniziativa si inserisce in un programma che mira a offrire proposte differenziate, in grado di soddisfare gusti ed età diverse, mantenendo vivo lo spirito aggregativo del Capodanno chiavarese.

La tradizione della Zabaionata in piazza Rupinaro

Dopo lo scoccare della mezzanotte, a partire dalle 00.30, i festeggiamenti proseguiranno anche in piazza Rupinaro con il ritorno della tradizionale Zabaionata. L’iniziativa è realizzata grazie al contributo del Circolo ANSPI Gruppo Pino Solari – Ommi de Ruinà, realtà storicamente impegnata nella vita sociale della città.

La Zabaionata rappresenta uno dei momenti più attesi del Capodanno a Chiavari, un rito collettivo che unisce convivialità e tradizione, coinvolgendo generazioni diverse in un clima di festa condivisa.

Navette gratuite per una notte in sicurezza

Per agevolare gli spostamenti durante la notte di San Silvestro, il Comune di Chiavari ha predisposto un servizio di navette bus gratuite attive dalle 22 alle 3.15. Il servizio consentirà di muoversi agevolmente tra le diverse aree della città, favorendo una partecipazione ampia e sicura agli eventi in programma. Tutti i dettagli relativi a percorsi e fermate sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Chiavari.

Le parole dell’amministrazione comunale

Il sindaco Federico Messuti e l’assessore alla Promozione della Città Gianluca Ratto sottolineano il valore dell’iniziativa per la comunità: “Il Capodanno è un momento speciale per tutta la città e anche quest’anno abbiamo voluto proporre un programma capace di unire generazioni e gusti diversi. Abbiamo pensato anche agli spostamenti, con il servizio gratuito delle navette bus notturne, per garantire a tutti la possibilità di divertirsi in sicurezza”.

