Cantieri infiniti, incidente in A26 a Mele: morto autista bus. Una ventina di feriti

Genova, 29 dicembre. Cantieri infiniti e incidenti stradali intorno al nodo di Genova. L’autista di un bus è morto a seguito di un tragico incidente in autostrada avvenuto poco dopo le 21 di oggi in A26 all’altezza di Mele, in provincia di Genova.

Il tragico episodio è avvenuto sul passo del Turchino e ha visto coinvolti, oltre al bus, un camion e tre auto.

Secondo quanto riferito si sono registrati circa venti feriti, alcuni gravi. Alcuni hanno riportato fratture agli arti superiori, altri un trauma cranico.

Il bus si sarebbe scontrato con un camion in un restringimento di carreggiata e sarebbe finito fuori dalla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con due automediche e quna mezza dozzina di ambulanze, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Multedo e di Ovada e gli agenti della Polizia stradale di Ovada e i tecnici del Tronco 1 di Genova di Autostrade per l’Italia.

Il traffico è rimasto bloccato al chilometro 9.

L’autostrada A26 è stata chiusa a Masone in direzione Genova Voltri.

I responsabili di Autostrade per l’Italia hanno segnalato che per gli utenti in transito, diretti verso Genova o Savona, al momento si consiglia di percorrere la D26 Diramazione Predosa-Bettole e proseguire su A7 Serravalle-Genova verso Genova.