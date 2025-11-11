Cani in fuga sulla A7 tra Vignole e Isola del Cantone: salvati dalla Polizia Stradale

Questa mattina sulla carreggiata dell’autostrada A7, nel tratto tra Vignole e Isola del Cantone, in direzione Genova, due cani sono stati segnalati in mezzo alle auto in movimento, mettendo a rischio sia la loro vita che la sicurezza della circolazione.

La segnalazione e l’intervento

Gli automobilisti hanno avvertito la Centrale Operativa della Polizia Stradale di Sampierdarena, dopo aver notato i due animali vagare tra le corsie. Gli agenti sono intervenuti immediatamente, mettendo in sicurezza l’area per evitare investimenti e per garantire la viabilità.

Il recupero e la restituzione ai padroni

Dopo aver tranquillizzato i cuccioli e grazie alle indicazioni sul collare, gli operatori sono risaliti al proprietario. I cani sono stati restituiti sani e salvi, chiudendo l’episodio senza danni per gli animali né per la circolazione.

