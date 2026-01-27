Cane salvato da un pozzo a Branega dopo cinque giorni

Intervento dei vigili del fuoco in via Stassano, ritrovato l’animale disperso

Nella mattinata di oggi i vigili del fuoco del distaccamento di Multedo sono intervenuti in via Stassano, nella zona di Branega, per un’operazione di soccorso a un cane scomparso da cinque giorni. L’allarme è scattato dopo che il proprietario, impegnato nelle ricerche, ha udito dei lamenti provenire da un’area boscosa adiacente alla strada.

Il ritrovamento nel pozzo

Seguendo il suono dei guaiti, l’uomo ha individuato la presenza dell’animale all’interno di un pozzo nascosto dalla vegetazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno valutato le condizioni dell’area e predisposto le manovre necessarie per raggiungere il cane in sicurezza.

Recupero con attrezzature di servizio

I soccorritori hanno utilizzato la scala in dotazione per calarsi nel pozzo e raggiungere l’animale. Dopo averlo messo in sicurezza con un’imbracatura, il cane è stato recuperato e riportato in superficie, dove ha potuto riabbracciare il proprietario al termine di giorni di apprensione.

Le condizioni dell’animale

Il cane, di nome Charlie, è apparso in buone condizioni generali al momento del recupero. A scopo precauzionale, è stato comunque accompagnato da un veterinario per gli accertamenti sanitari necessari dopo la permanenza prolungata nel pozzo.

