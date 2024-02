Campo De Janeiro Carnevale 2024 in Val Polcevera 2^edizione

In occasione della festa il nostro Comune organizza una manifestazione stupenda

Campo De Janeiro Carnevale 2024 in Val Polcevera, e si svolgerà sabato 17 febbraio

coinvolgendo tutto il paese.

Si inizierà alle ore 14.30 con il raduno di tutti i partecipanti in Via A. De Gasperi alta e, a seguire, partenza

della sfilata con trampolieri, giocolieri e l’animazione delle bande musicali di Ceranesi, Pontedecimo e

Bolzaneto.

Saranno presenti i carri allegorici del Parco Giochi Isoverde e del Ricreatorio “S. Luigi” di Pontedecimo.

Si proseguirà verso i giardini “Dossetti” dove potremo assistere allo spettacolo “La famiglia Mirabella” della

compagnia Il Teatro viaggiante alle ore 15.30.

Alle ore 16.15, dopo la rappresentazione, intrattenimento a cura delle tre bande musicali e merenda offerta

dalle attività economiche di Campomorone.

Alle ore 17.00 pentolaccia presso il circolo parrocchiale a cura dell’A.C.R.

I negozi saranno aperti a partire dalle ore 14.30.

In caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà presso il Cabannun (sempre alle ore 15.30).

La manifestazione vedrà la collaborazione di:

o A.C. Parrocchia di Campomorone

o Attività economiche di Campomorone

o Gruppo Alpini Valverde

o Gruppo intercomunale di Protezione Civile

o Croce Rossa Italiana – Campomorone

o Croce Verde Isoverde

o Parco Giochi Isoverde

o Ricreatorio “S. Luigi” – Pontedecimo